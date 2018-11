Peseiro termina reunião com Varandas sem acordo para rescindir

Ainda não há acordo, entre Frederico Varandas e José Peseiro, para a rescisão do contrato do treinador. Ao que a Renascença apurou, a reunião, que decorreu em Alvalade, durou cerca de duas horas e terminou sem acerto entre as partes.

A saída do técnico ficou consumada durante a madrugada, depois da derrota com o Estoril, em jogo da Taça da Liga. Peseiro foi contratado a 1 de julho, como aposta de Sousa Cintra, à data administrador da SAD, e o acordo previa, ainda, a opção de renovação por mais uma temporada.



Menos de dois meses depois de ter assumido a presidência do Sporting, Varandas despede o treinador e terá agora que chegar a acordo para oficializar a desvinculação. Entre os candidatos que se apresentaram na corrida às eleições do Sporting só Pedro Madeira Rodrigues, que acabou por abdicar da candidatura e apoiou Ricciardi, assumiu que Peseiro não seria o seu treinador.

José Peseiro deixa o Sporting no segundo lugar do campeonato, a dois pontos da liderança, no segundo lugar do grupo, na Liga Europa, com boas possibilidades de se qualificar para os 16 avos-de-final, na 4ª eliminatória da Taça de Portugal, com jogo frente ao Lusitano Vildemoinhos, e na fase de grupos da Taça da Liga, a depender da vitória frente ao Feirense e depois da diferença de golos que terá de ter em relação ao Estoril, caso a equipa canarinha vença o Marítimo, na última jornada do grupo.



[notícia atualizada às 12h00]