José Peseiro despedido

A derrota de ontem à noite com o Estoril por 2-1 ditou o fim da ligação com o clube de Alvalade.

Durante a madrugada o presidente do Sporting, Frederico Varandas, convocou José Peseiro e comunicou a decisão de o afastar do comando técnico da equipa principal de futebol.

No final do jogo com o Estoril, os adeptos demonstraram o seu descontentamento e viram-se lenços brancos nas bancadas de Alvalade.

José Peseiro deixa o Sporting no campeonato a 2 pontos da liderança, na Liga Europa em 2º lugar do grupo, e na Taça da Liga dependente de terceiros na luta pelo apuramento para a Final Four.

Paulo Sousa é já um nome apontado para assumir o comando dos leões.