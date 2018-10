Chelsea põe ponto final no sonho de Lampard na Taça da Liga

O reencontro entre Chelsea e Frank Lampard, lenda viva dos "blues", esta quarta-feira, terminou com vitória para o clube da Premier League. O Chelsea derrotou o Derby County, treinado pelo antigo médio, na quarta eliminatória da Taça da Liga inglesa. Um jogo em que os "rams" marcaram quatro golos, mas perderam por 3-2.

Foi uma primeira parte de loucos, com cinco golos. Tomori abriu as hostilidades aos cinco minutos, ao introduzir a bola na própria baliza, adiantando o Chelsea no marcador. Quatro minutos depois, Marriott mostrou ao companheiro de equipa como meter a bola na baliza certa. Contudo, Keogh não terá assistido à lição e, ao minuto 21, enganou-se no guarda-redes a quem marcou o golo. Era o 2-1 para o Chelsea.

Waghorn mostrou que não se esquecera das lentes de contacto em casa quando, aos 27 minutos, empurrou o esférico para as redes corretas. Pela primeira vez, o empate durou mais que uma dúzia de minutos. Porém, só deu mesmo para acrescentar dois minutos ao recorde: ao minuto 41, Fabregas provou que estar na Premier League é saber a baliza para onde se está virado e deu a vitória ao Chelsea. Naturalmente, a segunda parte, sem qualquer golo, não teve um quinto da diversão.

Restantes resultados



Arsenal 1-2 Blackpool

West Ham 1-3 Tottenham

Middlesbrough 1-0 Crystal Palace