Vitória ao cair do pano leva AC Milan ao quarto lugar

O AC Milan recebeu e venceu, esta quarta-feira, o Génova, por 2-1. Com este resultado, a equipa de Gennaro Gattuso subiu ao quarto lugar do campeonato italiano.

O golo madrugador de Suso, logo aos quatro minutos, fazia prever um jogo mais tranquilo do que aquele a que se assistiu. Contudo, o Génova, que contou com Miguel Veloso a partir dos 67 minutos (Pedro Pereira e Iuri Medeiros não saíram do banco), empatou aos 56 minutos, por intermédio de um auto-golo de Romagnoli. O central redimiu-se já nos descontos, ao marcar o golo que deu a vitória aos milaneses.

Feitas as contas, o Milan sobe ao quarto lugar da Serie A, com 18 pontos, os mesmos da Lazio, que é quinta. Os "rossoneri" estão a quatro pontos de Inter, segundo, e Nápoles, terceiro, e a dez da líder Juventus.