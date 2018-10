Pedro Sousa abre a porta dos "quartos" no Equador

Pedro Sousa garantiu, esta quarta-feira, a passagem aos quartos-de-final do Challenger de Guayaquil, no Equador.

O número dois nacional, número 124 do mundo, teve de dar a volta ao encontro, diante do boliviano Hugo Dellien, 115.º do "ranking" ATP e que defendia o estatuto de sétimo cabeça-de-série do torneio. Depois de ceder o primeiro "set", por 4-6, Sousa arrasou no segundo e deu o mote para a vitória final, que alcançou em cerca de 1h35: 4-6, 6-1 e 6-4.

Na próxima ronda, o tenista português, que na semana passada chegou à final do Challenger de Lima, no Peru, terá pela frente o argentino Facundo Arguello, número 245 da hierarquia mundial.