Feirense bate Marítimo e aproxima-se da "final four"

O Feirense ascendeu, esta quarta-feira, à liderança do grupo D da Taça da Liga, ao derrotar o Marítimo, em casa, por 3-2.

O jogo até começou de feição para o Marítimo. Os insulares adiantaram-se aos 14 minutos, com um golo de Aloísio. No entanto, o mesmo Aloísio marcou, 16 minutos depois, na baliza contrária, fazendo o empate.

Aos 36 minutos, João Silva completou a reviravolta fogaceira. Contudo, Valente restabeleceu o empate já na segunda parte, aos 58 minutos. Ao minuto 73, João Silva "bisou" e deu a vitória ao Feirense.

Com este resultado, o Feirense sobe à liderança do grupo, com seis pontos. A equipa de Nuno Manta Santos tem mais três pontos que Sporting e Estoril, pelo que lhe bastará empatar na receção aos leões para chegar à "final four". O Marítimo, sem pontos, está eliminado.