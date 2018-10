Luís Filipe Vieira: "Não sairei do Benfica sem ser campeão europeu"

Luís Filipe Vieira tem um sonho para o Benfica e não deixará o clube sem concretizá-lo. "De certeza que não sairei do Benfica sem ser campeão europeu", declarou o líder das águias, esta quarta-feira, em jantar que assinala os 15 anos de presidência.

"Eu, quando sonho, quero concretizar os objetivos, e tenho a firme convicção. É o meu pensamento", frisou Vieira, antes de insistir: "O título europeu tem de ser uma realidade". E deu razões para isso.

Vieira realçou que o sonho europeu "passa precisamente pela formação" do Benfica, que vários valores tem produzido, nos últimos anos.

"Este ano, já integrámos quatro jovens na equipa principal. Temos o [Bruno] Varela, Yuri [Ribeiro], Rúben Dias, Gedson, agora o João Félix. Possivelmente também o Jota [João Filipe] e outros em breve. Penso que, dentro de três anos, teremos uma equipa com identidade à Benfica, com 80 ou 90% dos jogadores formados no clube. O trabalho que se faz naquela casa visa chegar a um determinado ponto", assinalou.