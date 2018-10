Sérgio Conceição: "Um ou outro jogador esteve abaixo do esperado"

Sérgio Conceição ficou insatisfeito com alguns jogadores do FC Porto, na vitória sofrida (4-2) frente ao Varzim, para a segunda jornada do grupo C da Taça da Liga. O técnico apostou num onze completamente novo, com alguns jogadores que pouco ou nada tinham jogado.

"Eu assumo o que fiz. Voltando atrás, fazia exatamente igual. Não tenho discurso hipócrita, conto com todos. Se não ganhássemos, arriscávamos a passagem à 'final four' e assumi o risco, não posso ter um discurso dentro da cabine e outro fora. Nestes jogos com uma equipa combativa do escalão inferior, sabíamos que íamos sofrer por falta de entrosamento em jogo. Eles são treinados para dar resposta positiva no jogo. Houve um ou outro jogador que esteve abaixo daquilo que eu esperava", reconheceu o treinador portista, em declarações à Sport TV, no final da partida.

Sérgio salientou que sabe como os jogadores trabalham e que eles lhe dão garantias. "Estou aqui para mudar alguma coisa durante o jogo. É para isso que me pagam. Não posso ter um discurso dentro e outro para fora. O que assumo dentro é também para fora", sublinhou o técnico.