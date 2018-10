Taça da Liga

Estoril dá a volta em Alvalade e provoca lenços brancos

31 out, 2018 - 20:19

Sporting 1-2 Estoril. Os leões entraram praticamente a vencer, com golo de Wendel, mas o Estoril não se rendeu e, já no final da segunda parte, conseguiu reviravolta merecida. O Sporting está obrigado a vencer na Feira para chegar à "final four" da Taça da Liga. Recorde os melhores momentos em rr.sapo.pt.