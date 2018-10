Papa recebeu mulher de empresário desaparecido em Moçambique

Salomé Sebastião, a mulher do empresário raptado em Moçambique, foi recebida pelo Papa Francisco. Foi uma breve conversa, durante a audiência pública das quartas-feiras no Vaticano.

À Renascença, Salomé Sebastião contou que explicou ao Papa a razão de estar ali e pediu que interceda pelo caso.

“O encontro com o Santo Padre esta manhã foi uma experiência incrível. Expliquei ao Santo Padre a razão de eu estar ali, mostrei uma moldura com a fotografia do meu marido e minha e pedi ao Santo Padre que intercedesse por esta causa nos Céus e junto dos homens na Terra. Ele abençoou a fotografia e as palavras do Santo Padre deixaram-me com a esperança mais vincada – direi mesmo a certeza – de que vamos saber do Américo e vamos reencontrar-nos de novo”, disse.

“Encheu-me de alegria e felicidade e fortaleceu a minha determinação e dos nossos filhos. Temos de continuar, foi muito bom ter vindo aqui hoje”.

O empresário Américo Sebastião está desaparecido desde 2016. No final da semana passada, a Procuradoria Provincial da República em Sofala anunciou o arquivamento das investigações por não terem sido encontrados elementos para o esclarecimento do caso, mas as autoridades moçambicanas admitem reabrir o processo, se houver novos dados.