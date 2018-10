Dortmund sofre para eliminar equipa do segundo escalão na Taça

O Borussia Dortmund sofreu mais do que esperaria, esta quarta-feira, para avançar para a segunda eliminatória da Taça da Alemanha. A equipa de Raphael Guerreiro, que foi suplente utilizado, precisou do prolongamento para eliminar o União de Berlim, do segundo escalão.

A jogar em casa, o atual líder da Bundesliga adiantou-se no marcador por via do golo de Pulisic, apontado aos 40 minutos. Ao minuto 63, Polter empatou. Dez minutos depois, Philipp voltou a pôr o Dortmund na frente, porém, Polter "bisou" aos 88 minutos e mandou o jogo para prolongamento.

Foi apenas depois de o União ficar com dez, já aos 118 minutos, fruto da expulsão de Friedrich, que os favoritos se conseguiram superiorizar. Mesmo assim, precisaram de um golo de Marco Reus, de grande penalidade, já para lá dos 120 minutos, para avançarem para a fase seguinte.

Restantes resultados



Colónia 1-1 Schalke

Hansa Rostock 2-2 Nuremberga

Weiche Flensburg 1-5 Werder Bremen

Arminia Biefeld 0-3 Duisburg

Holstein Kiel 2-1 Friburgo

Borussia Monchengladbach 0-5 Bayer Leverkusen

RB Leipzig 2-0 Hoffenheim