FC Porto vence pela primeira vez na Taça Europa

O FC Porto alcançou, esta quarta-feira, a primeira vitória da época na Taça Europa da FIBA, de basquetebol.

Os dragões derrotaram o Rilski Sportist, na Búlgária, por 88-81. O jogo era a contar para a terceira jornada do grupo F. A grande estrela do encontro foi o portista Will Sheehey, que contribuiu com 24 pontos desde o banco. Miguel Queiroz roçou o duplo-duplo, com 15 pontos e sete ressaltos. João Soares também amealhou 15 pontos, enquanto Sasa Borovnjak fez 12.

O FC Porto está no terceiro lugar do grupo, com quatro pontos, menos dois que o Alba Fehervar e menos um do que o Pallacanestro Varese.