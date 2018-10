Taça da Liga

Dragão sofre mas dá passo importante rumo à "final four"

31 out, 2018 - 18:05

FC Porto 4-2 Varzim. Os azuis e brancos começaram por ser surpreendidos com o golo inaugural dos poveiros, apontado por Toro, mas conseguiram operar a reviravolta, por Bazoer e Soares. Sérgio Oliveira quase deitou tudo a perder, com um erro que deu o empate ao Varzim. Porém, um auto-golo deu a vitória aos campeões nacionais e André Pereira, perto do fim, confirmou. Recorde os melhores momentos em rr.sapo.pt.