PSG renova com Di María

O Paris Saint-Germain anunciou, esta quarta-feira, a renovação de contrato com Ángel Di María até 2021.

Foi através das redes sociais que o clube francês deu a notícia do prolongamento do vínculo do extremo argentino, de 30 anos. O contrato anterior de Di María terminava no final da presente temporada.

Di María assinou pelo PSG no verão de 2015, proveniente do Manchester United, a troco 63 milhões de euros. O avançado não fora feliz no clube inglês, em que passara apenas uma época, após ser contratado ao Real Madrid, por 75 milhões de euros. Os espanhóis tinham adquirido "El Fideo" ao Benfica, em 2010, por 33 milhões de euros. Em Madrid, Di María ganhou uma Liga dos Campeões, a jogar no meio-campo.

Em Paris, Di María leva um total de 150 jogos, com 36 golos marcados e 85 assistências. Tem dois campeonatos franceses conquistados, além de três Taças de França, duas Taças da Liga e duas Supertaças.