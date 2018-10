Santa Clara renova com Rashid até 2021

O Santa Clara renovou contrato com o médio Osama Rashid até 2021.

A confirmação veio do próprio médio iraquiano, em conferência de imprensa de antevisão à partida frente ao Sporting, no domingo: "Já fechámos contrato por mais três temporadas, até 2021".

Rashid está nos quadros do emblema insular desde a temporada 2016/17. Com a camisola do Santa Clara, o médio de 26 anos já somou um total de 57 partidas e apontou 16 golos.

Apesar da renovação, Rashid não esconde o sonho com voos maiores: "O meu pensamento está aqui no Santa Clara neste momento, mas também tenho ambições de dar o salto".

Esta época, o camisola 6 leva já três golos apontados no campeonato, incluíndo um golo de canto direto frente ao Nacional.

Osama Rashid foi formado nas escolas do Feyenoord, e passou pelo Den Bosch, Excelcior Maassluis, Alphense Boys, Farense e Loko Plovdiv até chegar ao Santa Clara. O médio é também internacional pelo Iraque, e soma já 20 internacionalizações pela seleção principal.