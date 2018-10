Rashid e a receção ao Sporting: "Os jogos em casa são todos para ganhar"

Osama Rashid, médio iraquiano, fala sobre a ambição de vencer o Sporting na partida da próxima jornada do campeonato.

Em conferência de imprensa, o camisola 6 do Santa Clara quer conquistar os três pontos no confronto da próxima jornada do campeonato, frente ao Sporting:

"Todos os jogos em casa são para ganhar. Sabemos que o Sporting é um dos grandes clubes de Portugal, tem muita qualidade, mas também tem pontos fracos. Vamos jogar para vencer".

Rashid destaca o ataque como "ponto forte do Sporting", devido à quantidade de "avançados muito perigosos". Ainda assim, o Santa Clara não vai jogar com medo da superioridade leonina:

"Vamos jogar para ganhar e vai ser um grande jogo. São duas equipas que gostam de jogar futebol positivo e ofensivo".

O médio iraquano diz estar feliz no Santa Clara e com o seu rendimento pessoal, mas não esconde o sonho de "dar o salto": "Estou feliz com o meu rendimento e com o que consegui até agora. Mas isso também é trabalho da equipa e estou a trabalhar para ajudar o grupo. Pessoalmente quero ser melhor jogador e ganhar experiência na I Liga".

"O meu pensamento está aqui no Santa Clara, mas também tenho ambições de dar o salto", confessa.

O Santa Clara recebe o Sporting no domingo, às 17h30, hora continental, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.