Nadal abandona em Paris. Djokovic volta a ser número um dois anos depois

Novak Djokovic vai regressar ao trono do ténis mundial, dois anos depois, em virtude do abandono de Rafael Nadal, atual número um do mundo, no Masters 1.000 de Paris.

O tenista espanhol ia defrontar o compatriota Fernando Verdasco, na segunda ronda do torneio francês. Seria o regresso à competição oficial, após recuperar da tendinite rotuliana do joelho direito que o tem mantido arredado dos "courts" desde o US Open. Contudo, problemas no abdominal obrigaram Nadal a desistir.

O abandono de Nadal, e consequente perda de pontos, significa que o asturiano perde, automaticamente, o primeiro posto do "ranking" ATP. A partir da próxima segunda-feira, Djokovic será o novo número um mundial. O sérvio não liderava desde 31 de outubro de 2016, exatamente dois anos atrás.