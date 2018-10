Allegri: "Ronaldo merece ganhar a Bola de Ouro"

Massimilliano Allegri, treinador da Juventus, acredita que Cristiano Ronaldo é o justo vencedor da Bola de Ouro.

Em declarações reproduzidas no site da "Vecchia Signora", Allegri explica que Ronaldo levou a equipa para um nível superior.

"O Cristiano Ronaldo merece ganhar a Bola de Ouro por tudo o que fez, todos os golos que marcou, os troféus que conquistou e também pelo que já fez esta temporada. Ele é de classe mundial e levou-nos para um nível superior. Trouxe experiência internacional e aumentou a confiança de todos".

Allegri destacou ainda os dois grandes objetivos da temporada, a Liga dos Campeões e a Serie A:

"Temos dois caminhos a seguir. Um é a Serie A, onde a estrada é longa e às vezes desviamo-nos do caminho. Temos de trabalhar duro porque há grandes equipas em Itália, como o Nápoles e o Inter. Os 'nerazzurri' melhoraram muito e estão um adversário forte, e o Nápoles, que tem o Ancelotti que continuou com o bom trabalho do Sarri".

"A Liga dos Campeões é o outro caminho, onde jogamos contra equipas que nos dão mais espaço e onde a nossa concentração é maior porque é uma prova curta. Não vai ser fácil ganhar porque há grandes adversários, como o Barcelona. Vamos precisar de ser muito bons e ter sorte", rematou.