Atenção, Benfica. Thiago lesiona-se e deve falhar receção ao Benfica

O Bayern de Munique apenas recebe o Benfica no dia 27 de novembro, mas já começam as baixas no emblema bávaro. O médio espanhol Thiago lesionou-se e deve falhar o jogo frente às águias.

Thiago saiu lesionado na partida de terça-feira frente ao Rodinghausen, a contar para a Taça da Alemanha, e foi diagnosticado um uma lesão no ligamento do tornozelo direito.

Segundo anunciou o Bayern, Thiago "é baixa confirmada durante várias semanas", pelo que deve falhar a receção ao Benfica.

O Bayern de Munique recebe o Benfica na quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, no Allianz Arena, no dia 27 de novembro.