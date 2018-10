Manuel Damásio. "Luís Filipe Vieira está de consciência tranquila"

Manuel Damásio, em entrevista exclusiva a Bola Branca, gostou de ouvir Luís Filipe Vieira garantir que se demitira em caso de condenação das águias por atos de corrupção. O antigo presidente afirma que esta é uma declaração de quem "está de consciência tranquila", pelo que ficou "descansado" após esta afirmação.

O ex-líder benfiquista elogiou a forma como Vieira se apresentou na entrevista à TVI, "respondendo a tudo" e assegurando que se vai recandidatar.

"O projeto tem mais que dois anos para se realizar" e é preciso que se feche a porta a "quem chegue lá e estrague aquilo tudo". Damásio aprova que o atual presidente encarnado crie instrumentos "para defender o Benfica de quem colocou o clube em situações que o prejudicaram".

Embora Rui Gomes da Silva já tenha anunciado que será candidato nas próximas eleições encarnados, Manuel Damásio considera que neste momento Luís Filipe Vieira "não tem oposição, nem pode ter".

"Uma pessoa que tem feito o trabalho que ele tem feito, tem oposição para quê? Para fazer melhor? Isso ele até agradece. A oposição neste momento não é nenhuma ou quase não existe", reforça.

Manuel Damásio abordou ainda a atual situação desportiva e a contestação a Rui Vitória para se colocar ao lado do técnico das águias.

Vieira "está contente com o treinador que tem" e acrescenta que uma derrota "injusta contra o Belenenses" não pode retirar moral "a um homem que deu títulos" nos últimos anos.

O presidente encarnado está ao lado de Rui Vitória, segundo Manuel Damásio, e sobre Jesus nada, nem ninguém pode garantir que no futuro este ou "outros grandes treinadores" não possam regressar à Luz. O técnico de Vila Franca de Xira "não tem que se sentir pressionado com Jorge Jesus", porque Vieira foi claríssimo: "Rui Vitória é o treinador e vai terminar o contrato que tem com o Benfica".