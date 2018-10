Sporting-Estoril e FC Porto-Varzim com árbitros definidos

Já são conhecidos os árbitros para as três partidas da Taça da Liga desta quarta-feira, que envolvem FC Porto e Sporting.

No Estádio do Dragão, João Capela foi o árbitro nomeado para dirigir o FC Porto-Varzim, com Nélson Moniz, Sérgio Jesus e José Rodrigues no apoio.

Em Alvalade para o Sporting-Estoril estará Hélder Malheiro, auxiliado por André Campos, Bruno Jesus e Rui Rodrigues.

Decorre ainda outra partida para a fase de grupos da Taça da Liga esta quarta-feira, o Feirense-Marítimo, que será ajuizado por Vítor Ferreira.

Recorde-se que não há videoárbitro na fase de grupos da prova.