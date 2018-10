"Fomos roubados e eliminados por causa do VAR", critica o treinador do Grémio

O Grémio foi eliminado, esta madrugada, da Taça Libertadores pelo River Plate, depois de perder 2-1 em casa. No pós-jogo, o técnico do emblema brasileiro deixou grandes críticas ao videoárbitro.

Na conferência de imprensa, Renato Gaúcho, técnico da equipa do Brasileirão, deixou fortes críticas ao VAR, e inocentou o árbitro principal. Em causa está o primeiro golo do River Plate, que Gaúcho considera que foi marcado com o braço.

"O Grémio não está na final por causa do VAR. Fomos roubados e não há dúvida naquele lance. Até o Stevie Wonder [nota: cantor cego] via que foi com a mão. Como é que na cabine o videoárbitro não vê com aquela quantidade de câmaras?"

O River Plate ganhou por 2-1 no terreno do Grémio e passou à final pelos golos fora. Gaúcho admite "raiva" e não percebe o motivo do VAR não chamar o árbitro para ver as imagens, como aconteceu no penálti que decidiu a partida aos 95 minutos:

"No mínimo devia ter chamado o árbitro para ver. Não entra na minha cabeça. Sou a favor do VAR, mas ultimamente tem atrapalhado o futebol e não é possível que a CONEMBOL gaste tanto dinheiro para vermos esta palhaçada".

"Tinhamos o jogo controlado. Depois deu-se esse lance, e se o árbitro não desse o golo a história do jogo era diferente. Queriamos muito ir à final e é isso que me deixa com muita raiva. Perdia ter levado 5-0 hoje do que sair desta forma, é imperdoável", dispara, sem poupar nas palavras.

