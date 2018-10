Estoril em Alvalade para "tentar surpreender" o Sporting

Alexandre Faria, presidente do Estoril, quer surpreender o Sporting no desafio da Taça da Liga entre leões e canarinhos, esta noite, às 21h15, no Estádio de Alvalade.

O Sporting soma três pontos, fruto da vitória na primeira jornada, diante do Marítimo. Já o Estoril, foi derrotado em casa pelo Feirense. Para Alexandre Faria, presidente do Estoril, a equipa quer mostrar, num palco mediático, todo o seu valor.

"Acredito que podemos surpreender. Em termos motivacionais, este é um jogo que sobressai. São equipas com objetivos diferentes mas ambas querem mostrar a qualidade do seu futebol. Na época passada, o Estoril criou dificuldades ao Sporting [venceu na Amoreira e perdeu pela margem mínima em Alvalade] mas não há jogos iguais, são realidades e épocas diferentes. O nosso plantel foi renovado e temos a expetativa que volte a correr bem", disse a Bola Branca.

Alexandre Faria esclarece que, para o Estoril, a prioridade é o campeonato da II Liga. Na Taça da Liga, é importante "deixar boa impressão perante adversários de maior dimensão".

No segundo escalão, o Estoril está a três pontos da zona de subida. Para o presidente dos canarinhos. a época está a correr dentro das expetativas: "A SAD montou uma estrutura e um plantel que nos permite acreditar que vamos atingir o nosso objetivo, que é a subida de divisão. É uma realidade distinta, exigente e que obriga a uma regularidade muito grande".

O Sporting-Estoril da Taça da Liga realiza-se às 21h15 desta quarta-feira, em Alvalade.