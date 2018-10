Griezmann: "Ronaldo e Messi são exemplos para mim"

Antoine Griezmann, avançado do Atletico de Madrid, diz olhar para Cristiano Ronaldo e Lionel Messi como exemplos.

Em entrevista à ESPN, o francês elogia os dois astros do futebol mundial, mas acredita que podem ser superados, tal como acontece noutros desportos: "São dois jogadores que serão lendas. Na regularidade são os melhores, mas num ano podem ser superados. O LeBron é o melhor da história da NBA, mas às vezes há outros MVP. Eles dois são exemplos para mim e quando tinha 20 anos tentava copiar o que faziam".

Quem é melhor? Griezmann não escolhe, mas destaca as características dos dois: "São diferentes, mas os dois com uma média de 50 golos por temporada. Gosto do Cristiano, é muito trabalhado, fisicamente e tecnicamente, e o Messi é magia".

Griezmann voltou a falar sobre o sonho de vencer a Bola de Ouro: "Sonho em vencer a Bola de Ouro e não tenho medo de o dizer. Tenho muitos sonhos: vencer a Champions League, o Mundial, a Bola de Ouro, ter três filhos. São esses sonhos que me motivam quando saio da cama de manha.

"A Bola de Ouro é o prémio mais importante a nível individual, o mais histórico. Mas penso mais no coletivo do que individualmente, mas claro, seria bom vencer por tudo o que passei. Vivi momentos difíceis e seria bom para a minha família", adicionou.

O avançado francês mostrou-se incomodado por nenhum jogador francês campeão do mundo ter estado nomeado para o prémio The Best: "Não foi só por mim. Não entendo, e também não tento entender, mas foi uma surpresa que nenhum campeão mundial tenha sido considerado".