Rio Ave e um "castigo" de Halloween aos jogadores

O Rio Ave pregou um "susto" de Halloween a alguns jogadores do plantel principal.

Num vídeo publicado nas redes sociais, o emblema de Vila Conde "castigou" Buatu, Afonso Figueiredo, Nadjack, Murilo e Nuno Santos, que tinham a missão de adivinhar o conteúdo de duas caixas, dentro da temática do Halloween, que se celebra esta noite.

Um urso de peluche e gelatina com aranhas de brincar eram as duas opções inofensivas, mas os protagonistas do Rio Ave esperavam algo mais assustador, o que deu origem a várias reações engraçadas dos jogadores.

A equipa de José Gomes está em grande plano esta temporada, e segue em 4º lugar da I Liga, à frente do Sporting, com 17 pontos somados em oito jogos.