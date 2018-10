Há menos “ouro da Terra Fria”. Mais de 50 milhões giram à volta da cultura da castanha

Atualmente, a castanha, que “este ano é de excelente qualidade”, está a ser paga ao produtor entre os 2, 5 e os 3 euros por quilo. A apanha do fruto começa agora a intensificar-se, cerca de duas semanas mais tarde do que em anos anteriores.

“É preciso olhar para um souto com um olhar profissional e investir em novas práticas, porque os resultados são gratificantes”, refere à Renascença. E criatividade não falta a este jovem produtor que acaba de lançar no mercado a “Judia”, uma cerveja artesanal de castanha.

Lino Sampaio é um jovem produtor em Carrazedo de Montenegro. Possui cerca de 40 hectares de soutos com mais de quatro mil plantas. Apesar do clima ter “pregado algumas partidas” estima uma produção idêntica ao ano anterior.

Segurança reforçada para evitar roubos

António Costa, presidente da Junta de Freguesia de Carrazedo de Montenegro e Curros, lembra que em anos anteriores, muitos agricultores queixaram-se de furtos de castanha por grupos de pessoas que entram nos soutos durante a noite.

“Estrangeiros, homens, mulheres e crianças, distribuídos por vários carros que atuam de manhã cedo ou ao escurecer, usando lanternas ou os faróis dos carros para se iluminarem”, explica.

O presidente da Câmara de Valpaços garante que já reuniu com as forças de segurança existentes no concelho, a quem pediu “uma intervenção mais próxima do agricultor”. “É uma situação preocupante porque, de facto, os produtores trabalham ao longo do ano, vivem da castanha e depois, outros, à noite, vêm soutar (apanhar a castanha)”, explica Amílcar Almeida.

O autarca alerta ainda para o facto de a castanha furtada ser vendida a “preços inferiores e, com isso, se estragar o negócio dos demais”. “São eles [os que roubam], por vezes, os responsáveis para que o preço baixe, porque não lhes custou a trabalhar e tudo o que possam angariar daí é lucro”, frisa.

O presidente da Câmara de Valpaços pede, por isso, aos produtores que permaneçam vigilantes, porque “é impensável e impossível ter um guarda, um GNR, em cada souto” e apela às forças de segurança “que se mostrem, que passem nos soutos por forma a intimidar quem procura prejudicar quem trabalha”.