Cavaliers vencem pela primeira vez

Os Cleveland Cavaliers venceram, na madrugada desta quarta-feira, pela primeira vez esta temporada.

Períodos conturbados na era pós-LeBron. Seis derrotas consecutivas e a saída do técnico Tyronn Lue, mas, à sétima foi de vez, e sem a principal estrela da equipa, Kevin Love, que está fora por lesão.

Os "Cavs" bateram os Atlanta Hawks, em casa, por 136-114, com exibição inspirada de Rodney Hood, que registou 26 pontos, três assistências e três desarmes.

No Canadá, os Toronto Raptors continuam na máxima força, e venceram os Philadepelphia 76ers, graças a mais uma exibição inspirada da nova coqueluche, Kawhi Leonard, que apontou 31 pontos, sete ressaltos e quatro assistências.

Do lado do emblema de "Philly", Ben Simmons registou o terceiro triplo-duplo da temporada, com 11 pontos, dez assistências e dez ressaltos, mas não foi suficiente para evitar a derrota. Os Raptors seguem em segundo lugar da conferência Este, com um registo de sete vitórias e uma derrota, apenas atrás dos Bucks, que só sabem vencer. Os "sixers" ocupam a 6ª posição, com quatro vitórias e quatro derrotas.

Os resultados:

Boston Celtics 108-105 Detroit Pistons

Toronto Raptors 129-112 Philadelphia 76ers

Oklahoma City Thunder 128-110 LA Clippers

Charlotte Hornets 125-113 Miami Heat

Cleveland Cavaliers 136-114 Atlanta Hawks

Orlando Magic 99-107 Sacramento Kings

Houston Rockets 85-104 Portland Trail Blazers

Memphis Grizzlies 107-95 Washington Wizards