15 anos de Vieira à lupa

A entrevista de Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, é o grande destaque nas capas dos jornais desportivos nacionais esta quarta-feira.

O jornal "Record" faz manchete com as principais citações do presidente das águias, dando principal destaque à garantia de demissão, caso se prove corrupção no Benfica

Já o jornal "A Bola" escreve: "Os 15 anos de Vieira vistos à lupa", destacando também a entrevista do presidente à TVI.

O jornal "O Jogo" prefere dar destaque à apresentação do novo livro de Pinto da Costa e as declarações do presidente dos dragões: "O último campeonato valeu por cinco", pode ler-se.

A goleada do Braga frente ao Nacional, a possível titularidade de Mbemba e o regresso de Bas Dost ao onze são destaques nas capas dos jornais desta quarta-feira.