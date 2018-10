Golo aos 95 minutos coloca River Plate na final da Libertadores

O River Plate venceu o Grémio por 2-1, na madrugada de quarta-feira, e garantiu um lugar na final da Copa Libertadores.

O emblema argentino tinha perdido a primeira mão da eliminatória, em casa, por 1-0 e complicou a missão. Os comandados de Gallardo voltaram a entrar a perder, com um golo de Leo Gomes aos 36 minutos.

O River esteve fora da eliminatória, mas garantiu a passagem com golo de Borre aos 82 minutos, e um penálti no última lance da partida, aos 95 minutos, convertido por Gonzalo Martinez. Quintero, médio do FC Porto, foi titular na equipa argentina.

Na outra meia-final, também duelo entre Argentina e Brasil. Boca Juniors e Palmeiras disputam, na madrugada de quinta-feira, o último lugar na final, sendo que está aberta a possibilidade de um "superclássico" argentino na final. O Boca Juniors venceu a primeira partida por 2-0.