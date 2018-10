Barco choca com grua e provoca incêndio no porto de Barcelona

Um incêndio obrigou a evacuar parte da zona sul do Porto de Barcelona, esta quarta-feira. Foram retiradas pessoas e camiões.

Um barco de carga tentava sair do porto, mas, devido ao vento, acabou por chocar com um grua e acabou por se incendiar. As chamas provocaram uma nuvem de fumo visível a partir de vários pontos da cidade.

Bombeiros e equipas médicas foram chamados ao local, apesar de não haver, para já, informação de feridos. A extinção do incêndio está a afetar a operação do porto e a circulação automóvel nas vias circundantes.