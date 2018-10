Agência do Ambiente quer demolir centenas de casas na costa entre Caminha e Espinho

O novo Programa para a Orla Costeira da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) prevê a demolição de 34 edifícios e centenas de casas junto ao mar entre Caminha e Espinho.

De acordo com o "Jornal de Notícias", que teve acesso ao plano, em causa está a retirada progressiva de edifícios em risco ou construídos ilegalmente em cima das dunas das praias.

O plano passa por remover a ocupação urbana da linha da costa, em particular a função habitacional, demolindo e desmoralizando construções para terrenos no interior. Estão previstos derrubes em 14 núcleos habitacionais de Viana do Castelo, Esposende, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Matosinhos, Vila Nova de Gaia e Espinho.

Da lista consta o Edifício Transparente, no Porto, construído durante a Capital Europeia da Cultura, que custou 7,5 milhões de euros.



Esta proposta da Agência do Ambiente para a zona costeira entre Caminha e Espinho limita, e nalgumas zonas proíbe, a construção de habitações frente ao mar. Quem já tem projetos licenciados poderá concretizá-los, desde que se comprove que há condições de segurança.

Apesar de vários municípios terem dado parecer negativo, a proposta de revisão do Plano de Ordenamento da Orla Costeira entre Caminha e Espinho estará em consulta pública a partir da próxima semana e durante 30 dias.