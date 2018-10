Tribunal absolve repórter húngara filmada a pontapear migrantes

O Supremo Tribunal da Hungria absolveu a repórter húngara que foi filmada a pontapear migrantes na fronteira com a Sérvia, em 2015.

Petra Laszlo tinha sido condenada a três anos de liberdade condicional por um tribunal de categoria inferior. Agora, o Supremo Tribunal húngaro decidiu que a operadora de câmara devia ter sido acusada de transgressão e não por ofensa criminal.

Apesar de considerar que as ações de Laszlo foram “moralmente incorretas e ilícitas”, o tribunal considerou que não foram suficientemente graves para serem consideradas crime e, por isso, absolveu a repórter.

Os factos remontam a setembro de 2015. Vários vídeos mostram Laszlo a pontapear uma rapariga e a fazer uma rasteira a um homem, que levava uma criança ao colo, enquanto centenas de migrantes, muitos deles sírios, tentava fugir a um cordão policial na fronteira com a Sérvia.

A operadora de câmara foi despedida. Numa carta publicada na altura num jornal húngaro, Petra Laszlo afirmou estar arrependida. “Estou praticamente em choque com aquilo que fiz, e com aquilo que me fizeram”, escreveu.

A repórter diz que entrou em pânico quando centenas de migrantes começaram a correr na sua direcção e que se quis proteger. “Não sou uma operadora de câmara racista e sem coração daria pontapés a crianças. Sou uma mulher e mãe de crianças pequenas que, entretanto perdeu o seu emprego, e tomou uma má decisão num momento de pânico”, acrescentou.