A chanceler alemã, Angela Merkel, rejeitou as preocupações de que a renúncia ao cargo de líder dos democratas-cristãos a deixe numa posição mais debilitada para lidar eficazmente com líderes mundiais como o presidente dos EUA Donald Trump ou Tayyip Erdogan, da Turquia.

Numa conferência de imprensa ao lado do presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi, que estava em Berlim para uma cimeira, Merkel disse que sua decisão de não disputar a eleição liderança do partido lhe dará mais tempo para lidar com os problemas internacionais.



"Eu não acredito que algo mude nas negociações internacionais, pode-se até dizer que tenho mais tempo para me concentrar nas minhas tarefas como chefe de governo", disse a chanceler na terça-feira.



Manfred Weber, candidato alemão ao Partido Popular Europeu (PPE), e principal candidato para substituir o Presidente da Comissão Europeia Jean-Claude Juncker, disse que a decisão de Merkel poderia libertá-la paraa adotar uma agenda mais visionária para a Europa.



Weber, membro do partido conservador da CSU da Bavária, disse à emissora ZDF que Merkel tinha uma voz forte para a Europa, e agora poderia aumentar o papel de liderança que consquistou.



Muitos especialistas políticos dizem que as tensões da política doméstica impediram que Merkel avançasse mais rapidamente para a lista de leis europeias propostas pelo presidente francês, Emmanuel Macron.



"Há também uma hipótese de Merkel poder liderar sem a pressão de que as suas decisões sejam populares", disse Weber.



"Devemos ter a coragem de olhar para além dos caprichos da nossa política diária e ser visionários. Os próximos anos não serão agradável para o nosso continente", rematou Weber.