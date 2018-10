Renato Sanches assiste, mas falha penálti na vitória na Taça

Renato Sanches assistiu e falhou um penálti na vitória do Bayern de Munique no terreno do Rodinghausen por 2-1, para a Taça da Alemanha.

O médio português foi titular frente ao emblema da quarta divisão alemã. Renato Sanches assistiu Wagner para o primeiro golo aos 8 minutos e Muller alargou a vantagem com um golo de penálti aos 13 minutos.

No melhor pano cai a nódoa. Renato Sanches teve a oportunidade de bater o segundo penálti, aos 23 minutos, mas não conseguiu converter.

Meyer ainda reduziu para o Rodinghausen no segundo tempo, mas acabou por seguir em frente o campeão alemão.