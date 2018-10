Paulinho e Dyego Sousa implacáveis na goleada frente ao Nacional

O Braga goleou, esta terça-feira, o Nacional por 5-0, a contar para a segunda jornada da fase de grupos da Taça da Liga.

A equipa de Abel Ferreira entrou a vencer com golo de Dyego Sousa, logo aos cinco minutos, e deu o mote para a toada que se verificou no resto da partida. O brasileiro fez o segundo na conta pessoal aos 41 minutos.

Sequeira aumentou a vantagem aos 21 minutos, com um fantástico golo de fora da área. Paulinho fechou a goleada com um "bis" aos 44 e 46 minutos.

Com este resultado, o Braga faz seis pontos, e cimenta o primeiro lugar no Grupo B da Taça da Liga. O Nacional continua com um ponto conquistado, após ter empatado a três com o Vitória de Setúbal na primeira jornada.