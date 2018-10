Vieira admite sentar-se a mesa com Pinto da Costa

O presidente das águias admite que não teria problemas em reunir com Pinto da Costa para melhorar o futebol nacional, apesar de não ter uma relação com o presidente azul e branco.

Em entrevista à TVI, Vieira admite que a relação com Pinto da Costa já viu melhores dias, mas não teria problemas em reunir com o presidente portista: "Não tenho nada contra ele nem contra o FC Porto, cumprimento-o, mas não temos uma relação, já tive. Há coisas que nos marcam e fazem-nos ficar de pé atrás".

"Desde que seja para melhorar o futebol português e trazer mais rentabilidade, não tinha problemas nenhuns, como já o fizemos quando houve a crise na Liga", adicionou.

A loucura de Verão

O presidente das águias confirmou que estava disposto a cometer uma loucura para contratar alguns dos jogadores que rescindiram com o Sporting, mas Sousa Cintra fê-lo mudar de ideias.



"Se o Bruno de Carvalho tivesse continuado, podiamos ter cometido duas ou três loucuras, mas o Sousa Cintra falou connosco e nós garantimos que não iamos tentar nenhum jogador. Não iamos atacar contra o Sporting, mas sim contra uma pessoa".

Frederico Varandas também foi tema de conversa, e Vieira deixou um recado ao novo presidente em Alvalade: "Lidei de perto com cinco presidentes do Sporting, e quando eles se preocupavam só com o clube, ganharam alguns títulos, os que quiseram pôr o Benfica à frente ficaram pelo caminho".

"Varandas se vier com esse propósito, não vai ficar lá muito tempo. Ele tem é de unir o Sporting e tem muito trabalho a fazer", reiterou.