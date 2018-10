Vieira: "Recusámos 75 milhões pelo Rúben Dias e Gedson"

Luís Filipe Vieira garante que o Benfica recusou propostas milionárias por jovens da formação, e quer lutar lado a lado com os tubarões do futebol europeu nos próximos anos.

Em entrevista àm TVI, Vieira garante que o Benfica "está a preparar-se para dominar o futebol português na próxima década e para lutar com os tubarões da Europa". O presidente afirmou ter recusado 75 milhões de euros por dois jovens da formação, Gedson e Rúben Dias e adiantou a renovação de outra promessa, João Félix.

"O Félix vai renovar com cláusula elevada. Se quisermos sonhar com a Europa, temos de reter estas promessas. Ficam no Benfica dado o nosso projeto, como o Gedson e o Rúben Dias, que recusámos 75 milhões de euros pelos dois".

O presidente das águias reforçou o projeto da formação do Seixal, e reitera que Rui Vitória é o treinador ideal para colocar em marcha o projeto.

"Estamos numa altura em que queremos ser independentes financeiramente, e vivermos pelos nossos próprios meios, investimos milhões no centro de treinos e estão a nascer verdadeiros campeões para o Benfica e Portugal e não podemos abdicar desta estratégia".

"O Rui é o treinador indicado para desenvolver este projeto. Além dos jovens que já lançou, temos previstos mais três ou quatro jogadores para a próxima época", acrescentou.

Luisão, Salvio, Jonas, Samaris e o mercado de janeiro

Luís Filipe Vieira esclareceu ainda os diferentes casos de gestão de plantel, sendo o principal a rescisão de Luisão já após o início da temporada.

"Ele tem 15 anos de Benfica, chegou a estar de mala à costas e eu sempre convenci a ficar. É um grande capitão do Benfica e ainda tem uma grande influência no plantel. Conhece a desgraça que havia e a fartura que há hoje. Um dia falámos, também com o treinador, e quis rescindir porque não se sentia bem por não estar a jogar".

O presidente garante ainda que o plantel de 28 jogadores "deve ser encurtado em janeiro", e admite a renovaçao iminente de Salvio: "Ele tem vontade de ficar, e nós também. Vou reunir com o agente nos próximos dias".

A certeza na renovação de Samaris já não é a mesma: "Não tem sido titular, mas é um bom ativo. Vamos ver o que se vai suceder".

Vieira confirmou ainda que Jonas "esteve inclinado" a sair, mas preferiu ficar na Luz:

"Sempre quisemos renovar com ele. Numa primeira fase pode ter estado inclinado a sair, mas quando falei com ele, disse-me que queria ficar e renovar", rematou.