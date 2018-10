Pinto da Costa sobre Lopetegui: "Não sei se mais alguém vai acreditar nele"

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, comentou o despedimento de Lopetegui e a conquista do título na temporada passada na apresentação do seu novo livro, "Até ao mar azul".

Na cerimónia de apresentação, no Estádio do Dragão, o atual presidente dos dragões fez referência aos capítulos do livro, que abordam os últimos cinco anos da história do clube. Sobre o período de Lopetegui, Pinto da Costa diz que acreditava no espanhol:

"Tinha esperança que iamos virar a página com ele. Sabemos o que dificultou. Fui pioneiro a acreditar por isso não me sinto isolado. A seleção espanhola acreditou, o Real Madrid também, e agora não sei se mais alguém vai acreditar nele".

Pinto da Costa recordou ainda a primeira abordarem a um dos principais responsáveis pela conquista do título na temporada passada: o treinador Sérgio Conceição.

"Quando falei com ele a primeira vez foi num dia especial porque fazíamos 30 anos que tínhamos ganho o primeiro titulo europeu, em Viena. Fiquei com a certeza que ia ultrapassar as dificuldades com o Nantes para vir para o FC Porto. Escrevi isso com uma convicção de que não me arrependo. Hoje todos dão como uma das melhores decisões que tomei em prol do FC Porto".

"No dia em que fomos campeões, o Sérgio tirou o mar azul da Foz e trouxe-o para o Dragão. Nesse mar azul englobo toda a gente que viveu os anos maus, os quatro primeiros dos cinco deste livro. Toda a gente sabe o que tivemos de lutar para atingir o que pretendíamos. Foram cinco anos em que só ganhamos um campeonato nacional de futebol que valeu por cinco", rematou.