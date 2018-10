Vieira: "Rui Vitória sabia das negociações com o Everton"

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, comentou as negociações com o Everton sobre Rui Vitória, e confirmou que o técnico estava a par da proposta.

Em entrevista na TVI, Vieira comentou a gravação telefónica entre o presidente do Benfica e o empresário César Boaventura sobre proposta do Everton para Rui Vitória.

“Quando fazemos um contrato com um treinador é para cumprir, e assim será. É de estranhar como é que aparece uma conversação dessas nos órgãos de comunicação social. O Rui tem o seu valor, alguém contactou-nos e disseram-nos as condições, e eu informei da cláusula que existia".

Vieira disse ainda que "Rui Vitória já sabia a proposta". " Era vantajosa para o Benfica e não queriamos impedir nada. Ele disse que não queria sair do Benfica e queria levar o projeto até ao fim, daí termos renovado com o Benfica", explicou o presidente do Benfica.

De seguida, Vieira disse que pelas condições que o Everton apresentou, "não ia cortar as pernas ao negócio do Rui Vitória".

"A diferença do que ele ia ganhar no Everton, devia ser oito vezes mais", rematou.

"Rui Vitória é o treinador do Benfica até ao fim do contrato"

O presidente das águias acredita que há, neste momento, críticas injustas a Rui Vitória, e espera ficar com o treinador até ao final do seu contrato:

"Há uma grande injustiça em relação ao Rui Vitória, ele ganhou seis títulos nos dois primeiros anos, chegou aos quartos-de-final da Liga das Campeões e dois aos oitavos. As pessoas habituaram-se a ganhar sempre, mas nós reconhecemos que na época passada não estivemos bem".

"Por minha vontade, Rui Vitória é o treinador do Benfica até ao final do seu contrato. Tem feito um trabalho fantástico, com grandes equipas, e nunca se desviou da formação", reiterou.

Vieira comentou ainda a derrota frente ao Belenenses, e diz que o que mais "traumatizou foram os adeptos a sair ao intervalo". "O importante é que nos apoiem sempre, temos de estar juntos na derrota".