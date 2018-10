Kroos: "A maior derrota dos jogadores é quando o treinador é despedido"

Toni Kroos, médio do Real Madrid, fez "mea culpa" na saída de Lopetegui do emblema "merengue".

Nas redes sociais, o alemão quebrou o silêncio e deixou um agradecimento ao técnico:

"A maior derrota dos jogadores é quando o treinador é despedido. Especialmente neste caso, porque era um grande treinador e uma grande pessoa. Obrigado Julen", pode ler-se.

Lopetegui não resistiu aos maus resultados neste arranque de temporada, e a derrota por 5-1 no terreno do Barcelona no domingo terá sido a gota de água para a direção do emblema "merengue". Julen Lopetegui deixa o Real Madrid em décimo lugar da La Liga, com um registo de um empate e quatro derrotas nos últimos cinco jogos.