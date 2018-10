António Costa. “A oposição reconhece que o orçamento é tão bom que até lhe chama eleitoralista”

O primeiro-ministro, António Costa, disse esta terça-feira à saída da votação na generalidade do Orçamento de Estado para 2019, que a “oposição reconhece que o orçamento é tão bom que até lhe chama eleitoralista."

Acusado pelo PSD e pelo CDS de fugir à discussão do documento, Costa disse que a oposição está desorientada e que tanto diz que as opções do governo são “despesistas” como argumentam não estar a fazer “a despesa suficiente”.

"A oposição não apresenta qualquer alternativa, o que é pena. Há três anos mostrámos que havia alternativa e os portugueses puderem escolher um governo”, rematou.

Antes, já o primeiro-ministro tinha rotulado o orçamento do próximo ano como “bom” “equilibrado” e de “bom senso”

“Todos os que temiam a vinda do diabo, ele não veio em 2016, 2017, 2018, e não vem em 2019”, terminou Costa.