Passes sociais. Redução de preço só depois de abril

O ministro do Ambiente, Matos Fernandes, diz que é "impossível" reduzir o preço dos passes sociais antes de abril.

A informação foi deixada por Matos Fernandes no segundo dia de debate do Orçamento do Estado (OE) para 2019.

Matos Fernandes diz que não há condições para "as autarquias metropolitanas e as comunidades intermunicipais negoceiem com os operadores de transporte a concretização do novo sistema de bilhética e consequente sistema tarifário".

O ministro do ambiente sobre a redução de preço dos passes …que deverá acontecer a partir de abril