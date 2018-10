Sub-23 do Benfica vencem na Madeira e seguem líderes

A equipa de sub-23 do Benfica venceu, esta terça-feira, o Marítimo por 1-0, na 12ª jornada da Liga Revelação.

O golo de Guga aos 17 minutos foi o suficiente para as águias conquistarem os três pontos e manterem a liderança do campeonato.

Já o Sporting empatou a uma bola no terreno do Desportivo das Aves e viu fugir o topo da tabela. O Braga jogou antes do Benfica e subiu temporariamente à liderança, depois de vencer o Vitória de Setúbal por 2-0, com um "bis" de José Xavier.

Ainda esta terça-feira disputa-se o Rio Ave-Cova da Piedade.

Todos os resultados:

Estoril 1-1 Vitória de Guimarães

Desportivo das Aves 1-1 Sporting

Feirense 1-2 Portimonense

Braga 2-0 Vitória de Setúbal

Marítimo 0-1 Benfica