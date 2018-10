Acordo Governo/sindicatos falhou. Quarta-feira sem comboios

Governo e sindicatos não conseguiram chegar a um acordo de última hora, esta terça-feira,, mantendo-se, assim, para quarta-feira a anunciada greve da Infraestruturas de Portugal.

Na quarta-feira, não haverá comboios, mas o impacto na circulação deverá começar a ser sentido ao final do dia desta terça-feira.

A reunião com a comissão negociadora no Ministério do Planeamento não impediu o protesto. O dirigente José Manuel Oliveira, da Fectrans - Federação Nacional dos Sindicatos de Transportes e Comunicações - já disse que a proposta do Governo foi "insuficiente".