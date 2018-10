José Carlos: "Conversa telefónica não afetará relação de Vieira com Vitória"

Na última noite foi divulgada uma conversa telefónica de Luís Filipe Vieira de dezembro do ano passado, onde o tema foi a possível saída de Rui Vitória para o Everton.

A conversa foi com o empresário César Boaventura, que transmitiu a Luís Filipe Vieira que já tinha falado com o empresário de Rui Vitória, Mohameh Azfal, e que este mostrou-se recetivo para fazer o negócio. Luís Filipe Vieira lembrou a cláusula de rescisão do treinador no valor de 15 milhões de euros, mas mostrou-se disponível para a negociar por um valor inferior.

Ouvido por Bola Branca, José Carlos "não acredita que se altere a relação de confiança" entre o treinador e o presidente do Benfica, apesar de "não saber se Vieira informou Rui Vitória do interesse do Everton", o antigo jogador recorda que o líder do clube da Luz "sempre foi muito solidário" com os seus treinadores.



José Carlos ouviu o teor da conversa de Luis Filipe Vieira com o empresário César Boaventura. O antigo jogador considera que não se tratou de uma negociação avançada com vista à saída do treinador e "lamenta" que a escuta telefónica tenha surgido na praça pública.



O treinador do Benfica, Rui Vitória foi alvo da contestação dos adeptos, no Jamor após a derrota com o Belenenses. José Carlos acha que é uma "situação normal" com a qual Rui Vitória "terá de saber lidar", sublinhando que "quando vencem são heróis e quando perdem são os piores", afirmou.

O Benfica perdeu os últimos dois jogos com Ajax e Belenenses e perdeu a liderança do campeonato. A equipa volta a jogar sexta-feira em casa com o Moreirense. José Carlos sublinha "a importância para a equipa de responder ao mau momento" com um triunfo.