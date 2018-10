Marcelo como é, em livro

“Desconcertante”, “homem de fé” que “acredita que a política deve servir os outros”, que se sente “o mesmo à vontade” com “chefes de Estado, presos ou sem-abrigo”, que “dorme pouco, sabe tudo sobre medicamentos, prega partidas e brinca com crianças” – são algumas das características de Marcelo Rebelo de Sousa, sublinhadas no livro da autoria da jornalista Cláudia Sebastião.

“Marcelo Rebelo de Sousa – o Presidente dos afetos” chega na próxima semana às livrarias e “pretende mostrar quem é este Presidente da República, que está a celebrar 70 anos, olhando para o seu percurso até chegar ao cargo e durante o mandato”, escreve a autora na introdução do livro, explicando que há muita coisa que “ficou fora”, porque se privilegiou “o lado humano, afetivo e a dimensão social” do Presidente e do homem.

De acordo com a Paulus Editora, para este livro “foram entrevistadas mais de uma dezena de pessoas” que lidaram de perto com Marcelo. “Investigou-se exaustivamente a página da Presidência da República onde, até ao verão de 2018, estavam mais de dois mil vídeos com intervenções suas e ações oficiais. Esse trabalho foi completado com a análise de trabalhos jornalísticos, declarações públicas não oficiais e livros publicados.

Marcelo Rebelo de Sousa comemora o seu 70.º aniversário no próximo mês de dezembro e a editora não quis perder esta ocasião para homenagear o colaborador e amigo.

“É amigo de longa data da Paulus Editora, colaborou por diversas vezes na escrita de prefácios e apresentações de livros. Que esta obra possa ser uma forma de homenagear o Presidente da República e de contribuir para que muitos possam conhecer o lado humano, afetivo e próximo de Marcelo Rebelo de Sousa”, refere o comunicado da editora.

A autora, Cláudia Sebastião, nasceu em 1978 em Leiria. A paixão pela escrita levou-a ao jornalismo. Durante 16 anos acompanhou intensamente a vida política nacional como repórter da editoria de política da TVI e jornalista parlamentar. É atualmente jornalista da revista “Família Cristã”.

Juntamente com o livro estará disponível um postal de felicitações a Marcelo Rebelo de Sousa, por ocasião do seu aniversário, que poderá ser preenchido e enviado, gratuitamente, para o Presidente da República.