Venâncio e a lesão: "Tenho de correr atrás do prejuízo"

Frederico Venâncio, central do Vitória de Guimarães, está a lutar por regressar às escolhas de Luís Castro, depois de lesão no início da temporada, e antevê a partida para o campeonato no Estádio do Bessa frente ao Boavista.

Em declarações na sala de imprensa do Estádio D.Afonso Henriques, o reforço desta temporada recorda a lesão no primeiro jogo oficial da época, e admite estar pronto para regressar à titularidade:

"Foi um momento infeliz, e abriu a oportunidade para os meus colegas, que estiveram bem. Agora tenho de correr atrás do prejuízo, trabalhar bem e esperar pela minha oportunidade. Tive essa oportunidade na Taça de Portugal e as coisas correram bem. Tenho de estar pronto porque podemos ser chamado a qualquer momento".

Apesar da falta de minutos em jogos para o campeonato, Venâncio diz estar tranquilo: "Temos muito tempo, há muito campeonato pela frente, muitos jogos. Tento estar o mais sereno possível, porque quando for a altura de entrar em campo vou dar o meu melhor. Sempre me senti confiante, principalmente agora que estou preparado fisicamente. A reucperação foi boa, tudo no tempo certo".

Questionado sobre se seria titular caso fosse o treinador, o central respondeu com bom humor:

"Se fosse o técnico, eu era convocado, titular, capitão, era tudo. São questões para o treinador, eu só faço o meu trabalho", respondeu, entre risos.

Venâncio admite ainda que o plantel "não ficou satisfeito" com o empate frente ao Braga, e espera conquistar os três pontos na próxima jornada, no Estádio do Bessa:

"Estamos a trabalhar para ganhar esse jogo. Vai ser um encontro muito complicado, num ambiente muito complicado. Vamos dar o nosso melhor, temos de ir lá com toda a seriedade e agressividade, no bom sentido, para conseguir os três pontos".