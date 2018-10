Site italiano revela interesse do Benfica em prodígio sueco

O site "tuttomercatoweb" revela que o Benfica manifestou interesse em contratar Kevin Ackermann, médio sueco, capitão da seleção sub-17, que joga no Hacken, quarto classificado do campeonato daquele país.

No entanto, de acordo com a notícia publicada, é a Fiorentina que está mais próxima de chegar a acordo com o prodígio sueco. Ackermann tem sido observado por vários clubes europeus, com o Real Madrid também entre os interessados, mas os dirigentes do clube italiano terão sido mais rápidos a avançar pelo médio.

Ackermann, de 17 anos, tem dois jogos realizados pelo Hacken, esta temporada. O médio defrontou a seleção sub-17 de Portugal, no Europeu da categoria, este ano, em Inglaterra. Jogo que os suecos venceram, por 1-0.