​Leopoldo: “FC Porto irá poupar vários titulares”

O FC Porto recebe o Varzim no Estádio do Dragão, em encontro da segunda jornada da Taça da Liga e Sérgio Conceição deve poupar grande parte dos titulares. O FC Porto joga sábado na Madeira com o Marítimo, terça-feira recebe o Lokomotiv para a Liga dos Campeões, e no sábado seguinte, 10 de Novembro, jogo com o Braga no Dragão.



A densidade competitiva e a diferença da responsabilidade dos jogos, levará Sérgio Conceição a fazer a gestão do plantel, antevê o antigo lateral esquerdo Leopoldo Amorim, em entrevista a Bola Branca.

“Há jogadores do Porto que fisicamente ainda não estão no seu máximo e deverá haver poupanças. No último jogo poupou Herrera e neste deverá fazer o mesmo com mais titulares porque vem aí um ciclo terrível de jogos. Mas apesar das poupanças o Porto deverá acabar por ganhar o jogo”.

Apesar do favoritismo do FC Porto, Leopoldo Amorim alerta para as diferentes características de jogos desta natureza. “São jogos especiais porque muitas vezes os jogadores facilitam e um adversário como o varzim pode fazer uma gracinha”, refere Leopoldo Amorim.

O Varzim entra em campo em primeiro lugar no Grupo C da Taça da Liga. Na primeira jornada venceu o Belenenses por 2-1. No outro jogo, o FC Porto empatou com o Chaves a uma bola. Apesar da gestão do plantel, Leopoldo Amorim considera que a equipa azul e branca precisará de atitude em campo para superar o adversário.

“O Varzim tem aspirações porque vai em primeiro e Sérgio Conceição quer ganhar uma taça que o Porto nunca ganhou. Acredito que não vai ser fácil para o Porto porque o que vai ser determinante no jogo acabará por ser não a qualidade dos jogadores mas a atitude dentro do campo”, prevê o ex-jogador.

Leopoldo Amorim, antigo defesa esquerdo, na década de 70 foi capitão de FC Porto e Varzim, duas equipas que se defrontam no Estádio do Dragão, nesta quarta feira, às 19h00, jogo com acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.