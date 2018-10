Peseiro e o Estoril: "Pouco tempo de preparação só aumenta a responsabilidade"

José Peseiro, treinador do Sporting, espera um jogo difícil frente ao Estoril para a Taça da Liga, apesar de ser um emblema que atualmente milita na II Liga.

Em declarações ao canal do clube, o técnico leonino admite o objetivo de somar a segunda vitória na fase de grupos, para continuar a lutar pela defesa do título da Taça da Liga:

"Queremos fazer a segunda vitória. Somos os detentores e isso dá-nos mais responsabilidade. Jogamos contra uma equipa que se preparou para subir à I Liga, e estamos a preparar o jogo dentro do que é programado. Já jogamos contra eles num particular aqui na academia e estamos confiantes".

Peseiro espera um Estoril "mandão" e na máxima motivação para defrontar um dos grandes: "Jogam bem e gostam de comandar. Quando jogam contra o Sporting, um dos clubes mais importantes do país, têm a motivação máxima e querem mostrar o valor individual e coletivo".

O Estoril terá mais tempo para preparar a partida frente aos leões, visto que não joga desde dia 20 de setembro. Já o Sporting recebeu o Boavista no domingo e o Arsenal na última quinta-feira. Para José Peseiro, o cansaço e o menor tempo de preparação não são desculpas:

"Eles anteciparam o jogo conta o Varzim e tiveram mais tempo para preparar, mas isso não baixa o nosso nível, só aumenta a nossa atenção e responsabilidade. Jogamos em casa, com os nossos adeptos, que devem apoiar. Queremos vencer".

Bas Dost e Mathieu estão de regresso a 100% às opções de Peseiro, reforços de peso que o técnico recebe com gosto: "Quanto mais soluções, melhor. Todos contam para nós e todos jogam, à exceção do Lumor e do Maximiano. Não é um prémio, eles simplesmente justificam. Conto com todos e eles mostram verdeira união e vontade de fazer o que pretendemos para ajudarem a equipa".

O Sporting recebe o Estoril na quarta-feira, às 21h15 no Estádio José Alvalade, jogo a contar para a segunda jornada da fase de grupos da Taça da Liga.